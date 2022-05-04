В Киеве возобновили работу медико-социальные экспертные комиссии

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В КГГА объяснили, как обращаться к МСЭК в условиях военного положения.
В столице возобновили работу 10 медико-социальных экспертных комиссий.
Медико-социальная экспертиза проводится лицам, обращающимся для установления инвалидности, за направлением лечебного учреждения здравоохранения после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
Комиссии принимают документы ежедневно от председателей врачебно-консультативных комиссий лечебно-профилактических учреждений или лечащих врачей.
«Пациенты, которым необходим этот вид медицинской помощи, должны обратиться к врачу (профильному или семейному) по месту фактического пребывания. Заключение МСЭК, то есть установление инвалидности, предоставляет человеку право на получение социальных выплат, реабилитационных услуг и вспомогательных изделий (костыли, ходунки и т.п.), образовательных услуг и соответствующих льгот»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В случае, если врачи недоступны, или возникают дополнительные вопросы, в условиях военного положения главы МСЭК готовы лично предоставлять консультации по телефону с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00:
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Жителей правого берега (кроме жителей Соломенского района) осматривает Специализированная нейроофтальмологическая МСЭК по адресу: ул. Саксаганского, 100. Председатель МСЭК— Григоров Оксана Богдановна, 050-551-37-30.
Жителей левого берега осматривает Днепровская межрайонная МСЭК по адресу: ул. Петра Запорожца, 26. Глава МСЭК— Кропива Владимир Васильевич, 067-506-68-34.
Жителей Подольского, Оболонского и Шевченковского осматривает Подольская межрайонная МСЭК, расположенная по адресу: ул. Волошская, 47. Председатель комиссии— Кармазина Инга Андреевна, 097-551-57-99.
Жителей Соломенского района, а также людей с заболеванием органов дыхания и инфекционными заболеваниями осматривает Специализированная туберкулезно-пульмонологическая т. ч. заочно) по адресу: ул. Владимирская, 47. Глава МСЭК — Дмитришина Инна Николаевна, 067-681-34-59;
Людей с заболеваниями, связанными с последствиями аварии на ЧАЭС и с онкологической патологией любой локализации, больных с патологией высшей нервной деятельности, которые направляются на МСЭК впервые, осматривает Специализированная радиологическая МСЭК (в т.ч.: . Николая Пимоненко, 10. Председатель МСЭК— Процик Наталья Любомировна, 063-627-94-92.
Людей с патологией опорно-двигательного аппарата, которые направляются на МСЭК впервые осматривает Специализированная травматологическая МСЭК (у.е. заочно), по адресу: ул. Волошская, 47. И. о. председателя МСЭК — Ильин Юрий Владимирович, 098294-66-61.
Военнослужащих (ВСУ, МВД, СБУ и т.п.), а также больных по обжалованию решений первичных МСЭК и в случае сложных экспертных случаев осматривает Центральная МСЭК № 2 г. Киева по адресу: ул. Тарасовская, 2/21. Председатель ЦМСЭК № 2 — Ломарева Галина Борисовна, 044-288-06-49.
Людей с сердечно-сосудистой патологией осматривает Специализированная кардиологическая МСЭК № 2 г. Киева с адресом: ул. Рижская, 1. Председатель комиссии — Витов Светлана Ярославовна, 067-770-32-77.
Людей с патологией высшей нервной деятельности, которые направляются на МСЭК впервые, осматривает Специализированная психиатрическая МСЭК №2, расположенная по адресу : ул. Кирилловская, 103. Председатель МСЭК— Иванов Александр Владимирович, 050-515-77-76.
Жителей Киева с онкопатологией осматривает Специализированная онкологическая МСЭК, расположенная по адресу: ул. Верховинная, 69. Глава МСЭК—Саламатина Валерия Викторовна, 050-198-71-26.
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< p>Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»