В Киеве возобновили работу четыре отдела обслуживания граждан: адреса
У жителей столицы есть возможность решить неотложные вопросы. Фото: Владимир Костюк
У жителей столицы есть возможность решить неотложные вопросы.
Со вчерашнего дня для посещения граждан открыты четыре (2,3,4,6) отдела обслуживания граждан (сервисные центры). У кого есть неотложные вопросы, есть возможность решить их по указанным адресам, сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве.
При передвижении улицами города будьте внимательны, сохраняйте спокойствие. Напоминаем, что нельзя фотографировать блок-посты, военную технику. При себе обязательно нужно иметь документы.
Напоминаем вамконтактные телефоны, по которым можно получить справку или консультацию
Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве 044 462 55 62
Районы:
- Голосеевский (044) 200- 88-39
- Дарницкий (093) 326-51-02
- Деснянский (044) 548- 08-88
- Днепровский (044) 296- 82-18
- Оболонский (044) 428- 07-37
- Печерский (044) 235- 00-17
- Подольский (044) 425- 15-00
- Святошинский (044) 405- 92-06, (044) 405- 92-01
- Соломенский (044) 244- 78- 11
- Шевченковский (044) 482- 24-37
Отдел обслуживания военнослужащих и других категорий граждан (044) 453- 47-82
Отдел обслуживания граждан в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет:
- прием, регистрацию обращений, заявлений, жалоб, запросов о предоставлении информации в соответствии с Законами Украины «О обращение граждан» и «О доступе к публичной информации;
- предоставление консультаций, разъяснений об особенностях применения законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования,
- предоставление образцов и бланков заявлений, других документов, необходимых для назначения (пересчета) пенсий, включая предоставление консультаций и помощи в заполнении этих документов;
- рассмотрение документов для определения права на пенсию (предварительная оценка пенсионных прав, оказание помощи в получении необходимых документов путем оформления запросов в соответствующие уставы, организации, предприятия);
- прием заявлений и документов для назначения пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой;
- прием документов и оформление формуляров по Международным соглашениям касающийся пенсионного обеспечения; пенсий по нормам ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и ст. 24 Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности»;
- прием заявлений и документов для проведения перерасчета пенсий в связи с возникновением права на получение надбавки или повышения к пенсии, назначение дополнительной пенсии; прием заявлений и документов на запрос пенсионных дел в связи с изменением места жительства ;
- прием заявлений и документов для продления выплаты пенсий;
- прием заявлений и документов для возобновления выплаты ранее назначенной пенсии;
- прием заявлений и документов в связи со сменой адреса проживания в пределах района или города,
- прием заявлений для изменения способа выплаты пенсий (почта или банковское учреждение), для продолжения выплаты пенсии через банковское учреждение, для продолжения выплаты пенсии по доверенности; данных об идентификационном коде, переоформлении выплаты пенсии на другое лицо (достижение ребенком 18 лет, оформлении прекращения опекунства), возобновлении выплаты пенсии;
- прием документов для оформления выплаты пенсии в случае выезда за границу на постоянное место жительства; >прием заявлений и документов для выплаты пенсии при срочной потребности;
- предоставление справок о размере выплаченной пенсии;
- предоставление справок о пребывании/не нахождении на учете;
- предоставление справок о страховом стаже получателя пенсии;
- оформление анкеты для изготовления пенсионного удостоверения;
- выдача пенсионных удостоверений.
- предоставление информации и результатов рассмотрения заявлений, обращений (кроме тех, что подлежат отправке почтовым отправлением);
- пересмотр информации о лице, содержащемся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, автоматизированной системе обработки пенсионной документации, в частности об уплаченных страховых взносах, приобретенном страховом стаже, размере заработной платы, данные, на основании которых назначена пенсия, ее размер, выплата;
- запись, в в том числе на основании обращений, поступивших по электронной почте или телефону, на прием граждан, нуждающихся в специализированных консультациях или обращающихся в орган Пенсионного фонда Украины (его руководителя) с жалобами, с определением времени и причины посещения;
- предоставление; другой необходимой справочной информации.
Напомним, на период военного положения в Украине запустили цифровой документ, подтверждающий личность.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»