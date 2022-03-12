В Киеве возобновили работу четыре отдела обслуживания граждан: адреса

magictr | 12.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У  возобновили работу четыре отдела обслуживания граждан: адреса

У жителей столицы есть возможность решить неотложные вопросы. Фото: Владимир Костюк

У жителей столицы есть возможность решить неотложные вопросы.

Со вчерашнего дня для посещения граждан открыты четыре (2,3,4,6) отдела обслуживания граждан (сервисные центры). У кого есть неотложные вопросы, есть возможность решить их по указанным адресам, сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве.

В&Киев;Киеве возобновили работу четыре отдела обслуживания граждан: адреса

При передвижении улицами города будьте внимательны, сохраняйте спокойствие. Напоминаем, что нельзя фотографировать блок-посты, военную технику. При себе обязательно нужно иметь документы.

Напоминаем вамконтактные телефоны, по которым можно получить справку или консультацию

Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве 044 462 55 62

Районы:

  • Голосеевский (044) 200- 88-39
  • Дарницкий (093) 326-51-02
  • Деснянский (044) 548- 08-88
  • Днепровский (044) 296- 82-18
  • Оболонский (044) 428- 07-37
  • Печерский (044) 235- 00-17
  • Подольский (044) 425- 15-00
  • Святошинский (044) 405- 92-06, (044) 405- 92-01
  • Соломенский (044) 244- 78- 11
  • Шевченковский (044) 482- 24-37

Отдел обслуживания военнослужащих и других категорий граждан (044) 453- 47-82

Отдел обслуживания граждан в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет:

  • прием, регистрацию обращений, заявлений, жалоб, запросов о предоставлении информации в соответствии с Законами Украины «О обращение граждан» и «О доступе к публичной информации;
  • предоставление консультаций, разъяснений об особенностях применения законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования,
  • предоставление образцов и бланков заявлений, других документов, необходимых для назначения (пересчета) пенсий, включая предоставление консультаций и помощи в заполнении этих документов;
  • рассмотрение документов для определения права на пенсию (предварительная оценка пенсионных прав, оказание помощи в получении необходимых документов путем оформления запросов в соответствующие уставы, организации, предприятия);
  • прием заявлений и документов для назначения пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой;
  • прием документов и оформление формуляров по Международным соглашениям касающийся пенсионного обеспечения; пенсий по нормам ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и ст. 24 Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности»;
  • прием заявлений и документов для проведения перерасчета пенсий в связи с возникновением права на получение надбавки или повышения к пенсии, назначение дополнительной пенсии; прием заявлений и документов на запрос пенсионных дел в связи с изменением места жительства ;
  • прием заявлений и документов для продления выплаты пенсий;
  • прием заявлений и документов для возобновления выплаты ранее назначенной пенсии;
  • прием заявлений и документов в связи со сменой адреса проживания в пределах района или города,
  • прием заявлений для изменения способа выплаты пенсий (почта или банковское учреждение), для продолжения выплаты пенсии через банковское учреждение, для продолжения выплаты пенсии по доверенности; данных об идентификационном коде, переоформлении выплаты пенсии на другое лицо (достижение ребенком 18 лет, оформлении прекращения опекунства), возобновлении выплаты пенсии;
  • прием документов для оформления выплаты пенсии в случае выезда за границу на постоянное место жительства; >прием заявлений и документов для выплаты пенсии при срочной потребности;
  • предоставление справок о размере выплаченной пенсии;
  • предоставление справок о пребывании/не нахождении на учете;
  • предоставление справок о страховом стаже получателя пенсии;
  • оформление анкеты для изготовления пенсионного удостоверения;
  • выдача пенсионных удостоверений.
  • предоставление информации и результатов рассмотрения заявлений, обращений (кроме тех, что подлежат отправке почтовым отправлением);
  • пересмотр информации о лице, содержащемся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, автоматизированной системе обработки пенсионной документации, в частности об уплаченных страховых взносах, приобретенном страховом стаже, размере заработной платы, данные, на основании которых назначена пенсия, ее размер, выплата;
  • запись, в в том числе на основании обращений, поступивших по электронной почте или телефону, на прием граждан, нуждающихся в специализированных консультациях или обращающихся в орган Пенсионного фонда Украины (его руководителя) с жалобами, с определением времени и причины посещения;
  • предоставление; другой необходимой справочной информации.

Напомним, на период военного положения в Украине запустили цифровой документ, подтверждающий личность.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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