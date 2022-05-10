В Киеве возобновили движение еще трех троллейбусных маршрутов и трамвая
С сегодняшнего дня, 10 мая, в столице возобновили работу еще два троллейбусных маршрута № 30, № 29Д и один трамвайный — № 35.
По информации Николая Поворозника, троллейбусы маршрута № 30 от улицы Милославской до улицы Кадетская роща будут ходить с интервалом движения 25 минут. Интервал движения троллейбусный маршрут № 29Д от Дарницкой площади до Железнодорожной станции «Зенит» также составит 25 минут.
Также возобновил работу трамвайный маршрут № 35 от улицы Сержа Лифаря до станции метро «Лесная» с интервалом движения 25 минут.
Николай Поворозник подчеркнул, что город постоянно работает над восстановлением маршрутов общественного транспорта .
Перечень актуальных маршрутов наземного транспорта доступен по этой ссылке.
«Вечерний Киев» сообщил, что возобновлено движение по дороге Киева— Харькова— Довжанского.
Екатерина НОВОРОЖНЯЯ, «Вечерний Киев»