В Киеве возле станции метро поймали диверсантов
В машине нашли гранатомет и автоматы. Фото: Нацполиция
Двух диверсантов разоблачили на одной из станций метро, когда они украдкой фотографировали прилегающую территорию.
Еще два сообщника ждали в автомобиле. Всех четырех задержали полицейские. В автомобиле диверсантов нашли оружие, в частности РПГ-7 и заряд до него, автоматы Калашникова со снаряженными магазинами, гранаты, самодельное взрывное устройство и тротиловые шашки.
Неприметное авто диверсантов
< /p>Состав оружия в салоне
Кроме того, как сообщили в Нацполиции, эта диверсионно-разведывательная группа имела с собой канистры с бензином, карты Киева и поддельные пропуска. Далее с враждебной ДРГ будет разбираться Служба безопасности Украины.
Ранее полицейские задержали в столичном метро диверсантов, хоронивших боеприпасы в плюшевом мишке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»