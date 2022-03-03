В Киеве возле станции метро поймали диверсантов

magictr | 03.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киеве возле станции метро поймали диверсантов

В машине нашли гранатомет и автоматы. Фото: Нацполиция

Двух диверсантов разоблачили на одной из станций метро, ​​когда они украдкой фотографировали прилегающую территорию.

Еще два сообщника ждали в автомобиле. Всех четырех задержали полицейские. В автомобиле диверсантов нашли оружие, в частности РПГ-7 и заряд до него, автоматы Калашникова со снаряженными магазинами, гранаты, самодельное взрывное устройство и тротиловые шашки.

В&Киев;Киеве возле станции метро поймали диверсантов

Неприметное авто диверсантов

В&Киеве у станции метро поймали диверсантов< /p>Состав оружия в салоне

Кроме того, как сообщили в Нацполиции, эта диверсионно-разведывательная группа имела с собой канистры с бензином, карты Киева и поддельные пропуска. Далее с враждебной ДРГ будет разбираться Служба безопасности Украины.

Ранее полицейские задержали в столичном метро диверсантов, хоронивших боеприпасы в плюшевом мишке.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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