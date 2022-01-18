В Киеве возле легендарного ресторана горело летнее кафе: фото
Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ ДСНС в Киеве
Пожар возник в закрытом на зимний период кафе, расположенном у дороги на улице Стеценко, 3/1, на территории парка «Дубки» (Сырецкая роща).
По неизвестным пока причинам загорелось двухэтажное деревянное здание. На место происшествия выезжали пять пожарных машин и 22 спасателя. Меньше чем за час огнеборцы полностью справились с огнем. Был ли причиной пожара умышленный поджог или что-то другое, будут выяснять следователи. -gorilo-litnye-kafe-foto-170bf51.jpg» alt=»В Киеве возле легендарного ресторана горело летнее кафе: фото» />
Огонь существенно повредил кафе
Кстати, над обгоревшим кафе на холме находится легендарный ресторан с пятидесятилетней историей «Дубки». В советские времена заведение, построенное в стиле народной деревянной архитектуры, пользовалось популярностью среди компартийной номенклатуры.
На месте работали 22 спасателя
В 1970 годах в ресторане выступала известная певица Любовь Успенская. Также «Дубки» понравились киношники, которые снимали там эпизоды советских фильмов, в частности «Будни уголовного розыска» и «Грачи».
Загорелась деревянная стена кафе
Недавно спасатели тушили пожар на территории Киевского пивзавода. Там загорелся грузовик. Водитель пытался погасить машину до приезда спасателей и получил многочисленные ожоги.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»