В Киеве восстановили фасады музыкальной академии: фото
Реставрационные работы проходят впервые за 63 года. Фото: Александр Ткаченко
Реставрационные работы проходят впервые за 63 года.
Восстановление фасадов Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского в пределах Великой Реставрации завершено.
За время реставрации разобрали облицовку стен фасадов из керамических плиток, отремонтировали штукатурку гладких фасадов по камню и бетону из трубок цементно-известковым раствором, утеплили фасады минеральными плитами.
Реставрационные работы6 годы. Фото: Александр Ткаченко
Реставрационные работы проходят впервые за 63 года. Фото: Александр Ткаченко
Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, реставрационные работы проходят впервые за 63 года.
В настоящее время отреставрировали фасады здания, восстановили колонны и арки, далее планируют заменить инженерные коммуникации и канализацию.
Реставрационные работы проходят впервые за 63 года. Фото: Александр Ткаченко
Здание Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского расположено на улице Архитектора Городецкого, 1/3. Она была возведена в 1890-х годах по проекту архитекторов Эдуарда Брандтмана и Георгия Шлейфера. Сначала здесь размещался отель Континенталь. Во время войны здание было разрушено из-за взрывов и пожаров, устроенных НКВД. В 1955-58 годах здание перестроили и добавили концертный зал (архитекторы Лев Каток и Я.Красный).
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