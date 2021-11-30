В Киеве военный летчик переплыл Днепр

magictr | 30.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В Киеве военный летчик переплыл Днепр

Владислав профессионально занимается плаванием

Военный летчик бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины, старший лейтенант Владислав Оберемок проплыл у Южного моста дистанцию ​​1300 метров.

Это мероприятие он посвятил 30-летию ВСУ будет отмечаться в Украине 6 декабря, и в знак уважения героев, погибших в войне с Россией. Безопасность пловца обеспечивали сопровождавшие его на катере столичные водолазы.

Перед заплывом, спасатели провели инструктаж, который нужно вести себя в воде при низких температурах. Владислав преодолел дистанцией 1300 метров в гидрокостюме. В Главном управлении ГСЧС в Киеве рассказали, что он во время заплыва шутил и улыбался. На берегу пловца ждали друзья и сослужащие. alt=»В Киеве военный летчик переплыл Днепр» />

Безопасность пловца обеспечивали столичные водолазы

Летчика напоили теплым чаем, хотя он уверял, что даже не замерз. Для военнослужащего подобный заплыв был не впервые, он профессионально занимается плаванием, в том числе и в холодную пору.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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