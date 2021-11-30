В Киеве военный летчик переплыл Днепр
Владислав профессионально занимается плаванием
Военный летчик бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины, старший лейтенант Владислав Оберемок проплыл у Южного моста дистанцию 1300 метров.
Это мероприятие он посвятил 30-летию ВСУ будет отмечаться в Украине 6 декабря, и в знак уважения героев, погибших в войне с Россией. Безопасность пловца обеспечивали сопровождавшие его на катере столичные водолазы.
Перед заплывом, спасатели провели инструктаж, который нужно вести себя в воде при низких температурах. Владислав преодолел дистанцией 1300 метров в гидрокостюме. В Главном управлении ГСЧС в Киеве рассказали, что он во время заплыва шутил и улыбался. На берегу пловца ждали друзья и сослужащие. alt=»В Киеве военный летчик переплыл Днепр» />
Безопасность пловца обеспечивали столичные водолазы
Летчика напоили теплым чаем, хотя он уверял, что даже не замерз. Для военнослужащего подобный заплыв был не впервые, он профессионально занимается плаванием, в том числе и в холодную пору.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»