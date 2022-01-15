В Киеве водитель припарковался возле детсада и остался без машины
«Герой парковки» заблокировал проход. Фото: патрульная полиция Киева
На Чоколовке мужчина перекрыл автомобилем Hyundai вход в детский сад, чем вызвал возмущение родителей.
Люди позвонили на линию 102. Разбираться с «героем парковки» на улице Святослава Храброго приехали патрульные. Владельца Hyundai рядом не было. Инспекторы пробили автомобиль нарушителя в информационной базе и выяснили, что машину разыскивает государственная исполнительная служба в Киеве. Патрульные не замедлили сообщить об этом уполномоченным лицам.
Машину эвакуировали на штрафплощадку
Впоследствии подошел 31-летний водитель, на которого инспекторы составили административное постановление. За нарушение правил стоянки, создающих препятствия дорожному движению, мужчине придется заплатить 680 гривен штрафа. Но это еще не все.
Работники государственной исполнительной службы прибыли на место и доставили Hyundai на штрафплощадку.
Между тем за вмешательство Днепровской окружной прокуратуры Киева правоохранители задержали 24-летнего водителя внедорожника уроженца Кагарлыка Владислава С., едва не забившего до смерти мужчину за замечание относительно неправильной парковки.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»