В Киеве водитель кроссовера временно вывела из строя полицейский «фантом»
После ДТП экипаж заехал на мойку и продолжил патрулирование
Женщина за рулем Lexus RX350 «рассекретила» скрытый патруль, столкнувшись со служебным автомобилем-«фантомом» Skoda Kodiaq.
происшествие произошло на Воздухофлотском путепроводе в субботу, 5 февраля. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и совершила столкновение со служебным автомобилем.
Как рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полицииАлексей Белошицкий, обошлось без пострадавших, поскольку ДТП было незначительным. Служебный «фантом» получил только царапину. На авто можно продолжать полноценно нести службу.
Полицейский «фантом» отделался царапиной
На водительницу Lexus составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств.
«Да, „фантомы“ — это не какие-то неуязвимые Космические капсулы. Это обычные авто со специальным оборудованием. И так, с ними могут случаться ДТП. И вероятность у них на это больше намного, чем у обычного авто, на котором ездят на работу или по работе. Они постоянно на дороге и на патрулировании. Поэтому, не нужно делать из этой сенсации»,— написал Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. Он также сообщил, что на сегодняшний день «фантомы» в автоматическом режиме зафиксировали 12807 правонарушений, за соответствующие .
Таких машин у патрульных всего четыре, но в течение года запланировано купить еще 30. «Фантомы» скрыто фиксируют нарушение скоростного режима водителями. Самых дерзких водителей останавливают и штрафуют на месте.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»