В Киеве во время войны можно получить бесплатную помощь психолога
Иллюстративное фото: из открытых источников
В столице работает горячая линия психологической помощи. С начала войны ее услугами воспользовались более 1700 горожан.
В столице продолжает работать горячая линия психологической помощи горожанам. С начала полномасштабного российского вторжения зафиксировано более 1700 обращений. «С 24 февраля 2022 года почти 72% обращений на горячую линию связаны с реакцией. изменения в обществе вызваны войной и невозможностью адаптироваться к психотравматической ситуации, которая вызывает стресс»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Если вы испытываете потребность в помощи, не стесняйтесь обратиться к специалисту. Своевременный разговор может стать переломным в вашей жизни»,— подчеркнул Николай Поворозник.
Номер горячей линии—0
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»