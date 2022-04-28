В Киеве во время войны можно получить бесплатную помощь психолога

magictr | 29.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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Иллюстративное фото: из открытых источников

В столице работает горячая линия психологической помощи. С начала войны ее услугами воспользовались более 1700 горожан.

В столице продолжает работать горячая линия психологической помощи горожанам. С начала полномасштабного российского вторжения зафиксировано более 1700 обращений. «С 24 февраля 2022 года почти 72% обращений на горячую линию связаны с реакцией. изменения в обществе вызваны войной и невозможностью адаптироваться к психотравматической ситуации, которая вызывает стресс»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Если вы испытываете потребность в помощи, не стесняйтесь обратиться к специалисту. Своевременный разговор может стать переломным в вашей жизни»,— подчеркнул Николай Поворозник.

Номер горячей линии—0

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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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