В Киеве вновь ОСМД помогут отремонтировать лифты, кровли и заменить окна
Средства на ремонты для ОСМД выделят из городского бюджета. Фото: Алексей Самсонов
В столице предоставит единовременную финансовую поддержку на проведение ремонтных работ в многоквартирных домах вновь объединениям совладельцев многоквартирных домов.
Такое решение сегодня, 16 декабря, приняли городские депутаты на пленарном заседании сессии Киевсовета. Целью принятия решения является стимулирование совладельцев многоквартирных домов к созданию ОСМД через предоставление единовременной финансовой поддержки проведение капитального ремонта общего характера и ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации жилого фонда города.
«Поскольку тенденция домовых общин организовывать ОСМД является неустойчивой, необходимо осуществить меры, направленные на поощрение совладельцев к их созданию. В частности, одним из них является предоставление единовременной финансовой поддержки для проведения капитального ремонта на территории дома. В общем, создание ОСМД дает положительное влияние на качество жилого фонда и потенциальную возможность жителями осуществлять эффективное самоуправление», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бродский.
Средства поддержки ОСМД распределяются главным распорядителем средств в соответствии с приоритетности введения мер по капитальному ремонту жилых домов в таком порядке:
- капитальный ремонт лифтов;
- капитальный ремонт кровли;
- капитальный ремонт внутренних инженерных сетей;
- капитальный ремонт под 'ездов и лестничных клеток, замена окон и дверей в местах общего пользования на энергосберегающие и т.п.;
- капитальный ремонт входной группы. Также на сегодняшнем пленарном заседании Киевсовета, 16 декабря, городские депутаты утвердили финансовое соглашение между столицей и Европейским инвестиционным банком на закупку новых т ролейбусов и вагонов метро путем внешнего кредитного заимствования.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»