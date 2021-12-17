В Киеве вновь ОСМД помогут отремонтировать лифты, кровли и заменить окна

magictr | 17.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Средства на ремонты для ОСМД выделят из городского бюджета. Фото: Алексей Самсонов

В столице предоставит единовременную финансовую поддержку на проведение ремонтных работ в многоквартирных домах вновь объединениям совладельцев многоквартирных домов.

Такое решение сегодня, 16 декабря, приняли городские депутаты на пленарном заседании сессии Киевсовета. Целью принятия решения является стимулирование совладельцев многоквартирных домов к созданию ОСМД через предоставление единовременной финансовой поддержки проведение капитального ремонта общего характера и ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации жилого фонда города.

«Поскольку тенденция домовых общин организовывать ОСМД является неустойчивой, необходимо осуществить меры, направленные на поощрение совладельцев к их созданию. В частности, одним из них является предоставление единовременной финансовой поддержки для проведения капитального ремонта на территории дома. В общем, создание ОСМД дает положительное влияние на качество жилого фонда и потенциальную возможность жителями осуществлять эффективное самоуправление», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бродский.

Средства поддержки ОСМД распределяются главным распорядителем средств в соответствии с приоритетности введения мер по капитальному ремонту жилых домов в таком порядке:

  • капитальный ремонт лифтов;
  • капитальный ремонт кровли;
  • капитальный ремонт внутренних инженерных сетей;
  • капитальный ремонт под 'ездов и лестничных клеток, замена окон и дверей в местах общего пользования на энергосберегающие и т.п.;
  • капитальный ремонт входной группы. Также на сегодняшнем пленарном заседании Киевсовета, 16 декабря, городские депутаты утвердили финансовое соглашение между столицей и Европейским инвестиционным банком на закупку новых т ролейбусов и вагонов метро путем внешнего кредитного заимствования.

    Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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