В Киеве видеокамеры помогают раскрывать тяжкие преступления
За городом ведется контроль. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве действует система камер видеонаблюдения, которую установили в рамках программы «Безопасный город», помогающей следить за ситуацией в городе.
В мегаполисе работает более 7 тысяч камер видеонаблюдения и более 60 кнопок экстренного вызова, установленных в основном в парковых зонах столицы.
В помощь правоохранителям систему видеонаблюдения в нынешнем году привлекали при раскрытии 74% тяжких и особо тяжких преступлений. А данные камер привлекали у 34% уголовных правонарушений. В общем, это около 7500 случаев.
По информации в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сейчас устанавливают камеры на последних «незакрытых» въездах и выездах в город, чтобы угнать Киев. /p>
Кроме того в Киеве строят сеть IoT, которая позволит более оперативно, не в телефонном режиме, а онлайн сообщать полиции, пожарным или скорой помощи о чрезвычайных ситуациях, и случаях криминала.
Камеры видеонаблюдения продолжают устанавливать на территориях детских учебных заведений и в их помещениях. Также в планах городских властей расширение системы видеонаблюдения за территориями популярных у киевлян стихийных свалок, которые сейчас расчищены, но нужно предотвратить повторное засорение локаций. >