В Киеве вернулся в нормальный режим работы гериатрический пансионат
Киевский гериатрический пансионат. Фото: из открытых источников
Несмотря на близость к непосредственным местам боевых действий заведение осталось практически невредимым.
Киевский гериатрический пансионат возвращается к нормальному режиму работы.
Об этом сообщила< /u> замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.
Марина Хонда посетила стариков. Фото: Фейсбук
С началом боевых действий вокруг Киева дом для пожилых людей временно оказался в условной блокаде. Тем не менее, работники продолжали выполнять свою работу. При первой же возможности подопечных были эвакуированы в безопасные места.
«До российского вторжения здесь находилось 157 человек. На сегодняшний день сюда уже вернулись и проживают 82 подопечных. Остальные пока находятся в других заведениях, но в ближайшее время они также вернутся. Пансионат снабжен продуктами питания, является электро-, и водоснабжение», – сообщила Марина Хонда. donbspnormalnogo-rezhimu-roboti-geriatrichnij-pansionat-41a6224.jpg» alt=»В Киеве вернулся в нормальный режим работы гериатрический пансионат» />
Пансионат фактически остался невредимым. Фото: Фейсбук
Несмотря на близость к непосредственным местам боевых действий и бомбардировку окружающей территории со стороны россиян, заведение осталось практически невредимым. Лишь взрывная волна немного повредила кровлю. Никто из подопечных и работников пансионата не пострадал.
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Инна БИРЮКОВА, « Киев»