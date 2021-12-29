В Киеве в старом доме дотла сгорела квартира

magictr | 29.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В&#bsp;Киеве в&nbsp дотла сгорела квартира

Пожар произошел на улице Юрия Пасхалина 19/10. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные спасатели эвакуировали людей из-за пожара на Новой Дарнице.

Там загорелась квартира в двухэтажной кирпичной «сталинке». Сообщение о пожаре на улице Юрия Пасхалина 19/10 поступило спасателям сегодня, 29 декабря, в 13:06.

Воспламенение возникло в одной из квартир на втором этаже. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали пять жителей из соседних квартир. За полчаса пожарные справились с пожаром, который охватил площадь в 50 квадратных метров.

У Киев в старом доме дотла сгорела квартира

На месте происшествия работали 15 спасателей
Судя по фото, опубликованным на странице столичных чрезвычайников в Facebook, квартира выгорела дотла. Причина пожара устанавливается. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Накануне, пожарные во время тушения пожара в квартире на улице Котельникова, 26, что в Святошинском районе, нашли на диване мужчину без признаков жизни. Спасатели пытались его реанимировать, но безрезультатно. Медикам «скорой», прибывшим на место происшествия, оставалось лишь констатировали смерть мужчины.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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