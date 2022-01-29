В Киеве в ководных стационарах занято только 17 процентов кроватей,— Анна Старостенко
Анна Старостенко. Фото: КГГА
Столичная власть принимает все возможные меры, чтобы медсистема выдержала новую волну коронавируса. Но распространение вируса в большой степени зависит от осмотрительности киевлян.
В Киеве сейчас занято около 17% коек в медицинских учреждениях, определенных для приема больных СOVID-19. Город делает все возможное, чтобы столичная медсистема выдержала новую волну.
Это подчеркнула замглавы КГГА Анна Старостенко в интервью информационному агентству «УКРИНФОРМ».
«Хочется обратить внимание на опыт Соединенных Штатов и Европы, недавно переживших пик этой «новогодней» волны эпидемии. У них были рекордные цифры заболеваемости с момента начала пандемии СOVID-19 в мире, но довольно низкие показатели по госпитализациям. Сейчас ученые изучают, ослаб ли это новый штамм, или — результаты вакцинации. Надеемся, что в Киеве с вакцинацией взрослого населения у 75% будет меньше тяжелых случаев заболевания и наша медицинская система не испытывает такой большой нагрузки, как это было весной или осенью прошлого года», — отметила Анна Старостенко. В то же время заместитель главы КГГА призвала киевлян быть осмотрительными и при первых проявлениях простуды оставаться дома. А еще делать тестирование на СOVID-19, чтобы избежать стремительного распространения коронавируса.
Ведь штамм коронавируса «Омикрон» проявляет себя как обычная простуда. Это — заложенность носа, перение в горле, кашель, чихание и невысокая температура. Поэтому при признаках якобы обычной простуды следует оставаться дома, сделать тест, обратиться к своему семейному врачу, ограничить общение, чтобы избежать распространения вируса. «Омикрон» очень контагиозный, он в несколько раз быстрее распространяется, чем предыдущие штаммы.
Заместитель председателя КГГА также подчеркнула, что каждый способен обезопасить себя и близких, соблюдая простые рекомендации. Это: носить маску, независимо от того, вакцинирован или нет, обязательно держать дистанцию, мыть руки, обрабатывать их средствами для дезинфекции, проветривать помещение и делать влажную уборку.
Также в КГГА посоветовали работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы из-за распространения новой волны коронавируса.
Об основных симптомах «Омикрона» и насколько он опасен подробнее рассказали в Минздраве.
Инна БИРЮКОВА , «Вечерний Киев»