В Киеве троллейбусы № 6, 16, 18 и автобусы № 24, 55, 62, 114 временно изменят режим работы
30.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Столичные троллейбусы и автобусы изменят режим. Фото Бориса Корпусенко
Завтра, 1 декабря в связи с проведением массовых мероприятий в центре города с 06:00 часов. до окончания мероприятий, движение маршрутов троллейбусов и автобусов будет изменено.
Движение троллейбусов будет организовано:
- № 6 от Минского массива до ст. г. «Лукьяновская»;
- № 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу.
Движение автобусов будет организовано:
- № 24 на участках от Национального музея истории Украины в II мировой войне до ст. м. «Арсенальная» и от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. м. «Площадь Льва Толстого»;
- № 55 от Дарницкой до ул. Старонаводнической по действующей трассе, далее — ул. Генерала Алмазова — бульв. Леси Украины — ул. Бассейная — ул. Эспланадная — ст.м. «Дворец Спорта» — ул. Рогнединская — ул. Шота Руставели — ул. Бассейная — бульв. Леси Украинки — ул. Новогоспитальная — ул. Евгения Коновальца — ул. Михаила Заднепровского — ул. Генерала Алмазова — ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;
- № 62 от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»;
- № 114 на участках от ул. Милославской к стадиону «Динамо» им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метрополитена «Площадь Льва Толстого».
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»