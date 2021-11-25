В Киеве трамваи № 14, 92Н, 93Н, 94Н временно изменят режим работы
25.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Киеве трамваи временно изменят режим работы. Фото из архива «Вечернего Киева»
В ночь против 26 ноября из-за ремонта трамвайных путей по улице Кирилловской, будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14.
С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
- от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;
- от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54.
В 05:25 движение трамваев будет восстановлено по собственному маршруту.
Также, в ночь на 26 ноября будут изменены маршруты троллейбусов № 92Н, 93Н, 94Н. . Победы — ул. В. Гетьмана — ул. А. Довженко»,— уточняют в Киевпасстрансе.
С 01:30 до 04:30 движение троллейбусов будет организовано:
- Маршрут № 92Н от просп. Свободы к ул. И. Выговского по действующему маршруту, далее — ул. Стеценко — ул. Академика Щусева — ул. Ю. Ильенко— ул. Сечевых Стрельцов — ул. В. Черновола — просп. Воздухофлотский, далее по действующему маршруту. Маршруты №№ 93Н, 94Н соответственно от ул. Чернобыльской и просп. Леся Курбаса к просп. Победы по действующим маршрутам, далее — ул. Д. Щербаковского — ул. Стеценко — ул. Академика Щусева — ул. Ю. Ильенко— ул. Сечевых Стрельцов — ул. В. Черновола — просп. Победы, далее по действующим маршрутам.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»