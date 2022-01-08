В Киеве таксист с напарником ограбили женщину

magictr | 08.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В&К Киеву таксист с <напарником /p>За содеянное фигурантам грозит до шести лет тюрьмы. Фото: Бориса Корпусенко </p> <p>Злоумышленники отобрали у женщины мобильный телефон и скрылись на служебном авто.</p> <p>В полицию от 37-летней киевлянки поступил вызов о том, что на улицы Янгеля двое мужчин вырвали из ее рук мобильный телефон и поехали на автомобиле с логотипом службы такси.</p> <p> На место происшествия прибыли следователи и с помощью камер видеонаблюдения в сбежали напарники. Через некоторое время задержали их на Железнодорожном шоссе. В Киеве таксист с напарником ограбили женщину» /></p> <p>Злоумышленников задержали их на Железнодорожном шоссе</p> <p style=Во время поверхностной проверки у пассажира такси обнаружили>.

Вещественное доказательство полицейские изъяли, а правонарушителей задержали. Ими оказались иностранцы, а именно 27-летний водитель службы такси и его 22-летний товарищ. Фигурантам инкриминируют наказание по статье — грабеж. За то, что им грозит до шести лет тюрьмы. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, как таксисты накручивают себе рейтинги и обманывают пассажиров. >Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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