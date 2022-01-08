В Киеве таксист с напарником ограбили женщину
08.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Во время поверхностной проверки у пассажира такси обнаружили>.
Вещественное доказательство полицейские изъяли, а правонарушителей задержали. Ими оказались иностранцы, а именно 27-летний водитель службы такси и его 22-летний товарищ. Фигурантам инкриминируют наказание по статье — грабеж. За то, что им грозит до шести лет тюрьмы. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, как таксисты накручивают себе рейтинги и обманывают пассажиров. >Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»