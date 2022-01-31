В Киеве таксист отравил и ограбил пассажирку
Таксисту-«клофелинщику» грозит до 15 лет заключения. Фото из открытых источников
Следователи Днепровского управления полиции сообщили таксисту о подозрении в разбойном нападении на пассажирку с использованием сильнодействующих препаратов.
Мужчине грозит от восьми до 15 лет заключения с конфискацией май. Разбойником оказался 24-летний гражданин Туркменистана, работавший в одной из служб такси.
Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, ночью 29 января он получил через мобильное приложение заказа на поездку. Прибыв по адресу, водитель забрал пассажирку, а по дороге предложил ей выпить кофе, к которому добавил сильнодействующее лекарственное средство. Девушка на свою беду угостилась и упала в обморок.
Тогда таксист отобрал у нее мобильный телефон и ценные вещи после чего высадил в беспомощном состоянии возле ее дома. Бессознательную девушку в подъезде нашли соседи, которые и вызвали «скорую» и полицию. Из-за отравления она почти сутки находилась в коме.
Правоохранители разыскали и задержали таксиста в течение шести часов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержании под стражей. Кроме того, проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.
Недавно правоохранители задержали еще одного таксиста, который вместе с напарником ограбили женщину посреди улицы. Вырвали из ее рук мобильный телефон и сбежали на машине.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»