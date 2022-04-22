В Киеве супруги мошенников продавали несуществующие бронежилеты

magictr | 22.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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Аферисты размещали в сети объявления о продаже военного снаряжения. Фото из открытых источников

Мошенники обманули 15 покупателей на более 120 тысяч гривен.

Супруги размещали в тематических группах в мессенджерах и торговых платформах объявления о продаже бронежилетов, касок, наколенников и т.д.

. От покупателей мужчина с женой получали подписку, но никакой военной амуниции у них не было. Как сообщили в киберполиции Киева, проходимцам может грозить до восьми лет за решеткой.

Мошенников задержали. Мужчине объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержании под стражей. Также решается вопрос по объявлению женщине.

Видео с кадрами задержания и покаяния мошенников

Аферистов разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям Киева совместно с работниками Соломенской окружной прокуратуры и следователями Соломенского управления полиции.

Ранее правоохранители задержали мошенников с жильем для переселенцев.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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