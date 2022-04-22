В Киеве супруги мошенников продавали несуществующие бронежилеты
Аферисты размещали в сети объявления о продаже военного снаряжения. Фото из открытых источников
Мошенники обманули 15 покупателей на более 120 тысяч гривен.
Супруги размещали в тематических группах в мессенджерах и торговых платформах объявления о продаже бронежилетов, касок, наколенников и т.д.
. От покупателей мужчина с женой получали подписку, но никакой военной амуниции у них не было. Как сообщили в киберполиции Киева, проходимцам может грозить до восьми лет за решеткой.
Мошенников задержали. Мужчине объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержании под стражей. Также решается вопрос по объявлению женщине.
Видео с кадрами задержания и покаяния мошенников
Аферистов разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям Киева совместно с работниками Соломенской окружной прокуратуры и следователями Соломенского управления полиции.
Ранее правоохранители задержали мошенников с жильем для переселенцев.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»