В Киеве суд объявил приговор по делу об убийстве Вороненкова
Суд оправдал одного из обвиняемых. Фото: Киевская городская прокуратура
В четверг, 2 декабря, Шевченковский райсуд столицы, рассматривавший дело об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, объявил приговор в этом резонансном преступлении.
Так, обвиняемого Ярослава Тарасенко, который подвозил киллера на автомобиле «Daewoo Lanos» на место преступления, суд признал виновным в пособничестве и незаконном хранении оружия. Он получил 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Другого фигуранта дела, ранее судимого за разбой Александра Лося, который, по данным следствия, следил за Вороненковым, собирал информацию о образе его жизни, а также принимал участие в планировании преступления, суд оправдал. Хотя прокурор просил признать его виновным в пособничестве совершении умышленного убийства и назначить наказание — 12 лет тюрьмы. Впрочем, суд согласился с версией Лося, который уверял, что во дворе дома, где жил Вороненков, он находился по другой личной причине.
«Решение суда в части оправдания этого лица — необоснованное. Мы будем его обжаловать»,— сказала «Вечернему Киеву» глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Вороненкова застрелили в центре Киева. Фото: архив «Вечернего Киева»
Денис Вороненков вместе с супругой перебрался в Киев в конце 2016 года, получил гражданство Украины и дал показания по делу относительно государственной измены Виктора Януковича. 23 марта 2017 года его застрелили на углу улиц Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко, возле гостиницы «Премьер-Палас». Ранение получил и охранник Вороненкова, сотрудник украинской военной разведки, который успел выпустить в киллера несколько шаров.
Наемный убийца в тот же день скончался в больнице. Им оказался гражданин Украины, уроженец Севастополя, 28-летний участник АТО из Нацгвардии Павел Паршов, проживавший в Днепре. Заказчиком убийства Дениса Вороненкова, по данным следствия, выступил бывший муж жены эксдепутата Госдумы Марии Максаковой — российский уголовный авторитет Владимир Тюрин.
По словам правоохранителей, мотивом преступления стало сочетание интересов высшего руководства РФ для устранения свидетеля личная месть организатора убийства. Материалы на организатора (Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), находящиеся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается. Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище на Печерске.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»