В Киеве студентам-кулинарам создали современное помещение для обучения
Обновленным помещением студентов погружают в реальные условия производственного процесса. Фото: Департамент образования и науки КГГА
В Высшем профессиональном училище №33 открыли модернизированный центр для подготовки кулинаров.
Весной этого года в помещении Высшего профессионального училища № 33, находящегося по адресу Кольцевая дорога, 4А, приступили к ремонту аудитории для учебно-практического центра современных кулинарных технологий. В его стенах будут обучать будущих поваров и кондитеров. Сегодня, 30 декабря, центр открыли.
Центр оснастили инновационным оборудованием для обучения специалистов сферы ресторанного хозяйства и питания.
В помещении центра воспроизвели пространство современной школьной столовой, детского садика и даже ресторана. Таким образом, студенты погружаются в реальные условия производственного процесса. dlja-navchannja-7264cab.jpg» alt=»В&Киеве студентам-кулинарам создали современное помещение для обучения» />
Обновленное помещение для студентов. Фото: Департамент образования и науки КГГА
Современная техника для кулинаров. Фото: Департамент образования и науки КГГА
В центре обустроили: мастерские-лаборатории, дегустационный зал, учебно-производственную кухню, овощной и мясо-рыбный цеха, помещения для хранения продуктов, посудомоечное отделение, санитарную комнату и отдельное помещение для персонала.
Для примера, вот так выглядело помещение в начале ремонта.
Ремонт занял несколько месяцев. Фото: Департамент образования и науки КГГА
Помещение полностью обновили. Фото: Департамент образования и науки КГГА
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»