В Киеве студентам-кулинарам создали современное помещение для обучения

magictr | 31.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У  студентам-кулинарам создали современное помещение для обучения

Обновленным помещением студентов погружают в реальные условия производственного процесса. Фото: Департамент образования и науки КГГА

В Высшем профессиональном училище №33 открыли модернизированный центр для подготовки кулинаров.

Весной этого года в помещении Высшего профессионального училища № 33, находящегося по адресу Кольцевая дорога, 4А, приступили к ремонту аудитории для учебно-практического центра современных кулинарных технологий. В его стенах будут обучать будущих поваров и кондитеров. Сегодня, 30 декабря, центр открыли.

Центр оснастили инновационным оборудованием для обучения специалистов сферы ресторанного хозяйства и питания.

В помещении центра воспроизвели пространство современной школьной столовой, детского садика и даже ресторана. Таким образом, студенты погружаются в реальные условия производственного процесса. dlja-navchannja-7264cab.jpg» alt=»В&Киеве студентам-кулинарам создали современное помещение для обучения» />

Обновленное помещение для студентов. Фото: Департамент образования и науки КГГА

У Киев создали современное помещение для обучения

Современная техника для кулинаров. Фото: Департамент образования и науки КГГА

В центре обустроили: мастерские-лаборатории, дегустационный зал, учебно-производственную кухню, овощной и мясо-рыбный цеха, помещения для хранения продуктов, посудомоечное отделение, санитарную комнату и отдельное помещение для персонала.

Для примера, вот так выглядело помещение в начале ремонта.

У Киеве студентам помещение для обучения

Ремонт занял несколько месяцев. Фото: Департамент образования и науки КГГА

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Помещение полностью обновили. Фото: Департамент образования и науки КГГА

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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