В Киеве студент торговал данными более 20 миллионов украинцев
Торговцу базами грозит до пяти лет заключения. Фото из открытых источников
С помощью бота в мессенджере 19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений продавал конфиденциальную, коммерческую и другую информацию с ограниченными доступом, в том числе персональные данные более 20 миллионов граждан Украины.
Для этого юноша создал бот в мессенджере, доступ к которому стоил один доллар в день или четыре доллара за 20 попыток поиска данных относительно конкретных лиц. Оплату студент получал на криптогаманец.
Кроме этого, как сообщили в Нацполиции, он разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Фотографии он загружал из открытых источников интернета.
В распоряжении фигуранта были базы данных нескольких десятков миллионов граждан. Эти сведения он покупал на тематических хакерских форумах. По месту жительства правонарушителя работники полиции провели обыски. Изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Во время осмотра техники киберполицейские обнаружили базы данных, которые были скомпрометированы в период с 2014 по 2019 год.
Эти базы содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фото лиц и т.д. Киберполицейские изъяли базы персональных данных по незаконному обороту, а также заблокировали учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации» Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет заключения. Следственные действия продолжаются.
Несанкционированный сбыт информации разоблачили работники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генпрокурора.
На днях украинцев предупредили о новой кибератаке, которую осуществляют по электронной почте под видом судебных запросов.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»