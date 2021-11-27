В Киеве строят современный Центр защиты животных с гостиницей
Для животных и их хозяев создадут современные условия лечения и передержки. Фото из открытых источников
В Дарницком районе на улице Автопарковой возводят несколько построек муниципального Центра. Строительство происходит по средствам города.
За проектом здесь должно быть четырехэтажное сооружение ветклиники с новейшим оборудованием и лабораториями, где одновременно смогут получать помощь 55 котов и 108 собак. К концу года планируется завершить три этажа ветклиники и один этаж (из трех предусмотренных) карантинного блока. На это из бюджета города выделили 27,5 миллионов гривен.
В карантинном блоке будут временно содержать домашних животных. Площадь помещений позволяет одновременно разместить до 100 котов и собак. Планируется, что киевляне смогут сюда передавать домашних любимцев на время для передержки, например, на период своего отпуска. Таким образом, город будет предоставлять услугу «гостиница для животных». tvarin-znbspgotelem-39592d1.jpg» alt=»В Киеве строят современный Центр защиты животных с гостиницей» />
Строится современная ветклиника
Планируется также создание центра адопции для бездомных животных и отдельных приютов для кошек и собак. В приюте для кошек смогут находиться 120 человек. А значительная территория центра позволит обустроить просторные вольеры для более полутысячи бездомных собак. -zahistu-tvarin-znbspgotelem-e5c8fef.jpg» alt=»В Киеве строят современный Центр защиты животных с гостиницей» />
Алексей Кулеба (слева) проконтролировал строительство
По словам первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексея Кулебымуниципальный центр чрезвычайно нужен в Киеве. Ведь столица должна быть образцом гуманного обращения с животными. znbspgotelem-46f7c92.png» alt=»В Киеве строят современный Центр защиты животных с гостиницей» />
«Важно, чтобы строительство не останавливалось. Город сделает все возможное, чтобы финансирование на следующий год, а это ориентировочно 35 млн. грн., было выделено из бюджета столицы вовремя», — говорит Алексей Кулеба.
Строительство стартовало в августе 2019 года.
В настоящее время в Украине действует новый закон о защите животных от жестокого обращения, который базируется на современных стандартах гуманного отношения к домашним и диким животным, и внедряет в Украине европейские стандарты обращения с ними. Правительство утвердило перечень опасных пород собак и внесло изменения в Порядок и правила проведения обязательного страхования ответственности владельцев таких собак за вред, который может быть ими причинен. Киев»