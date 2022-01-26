В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом: за сутки почти 2000 случаев
В минувшие сутки выздоровели 702 человека. Фото: Борис Корпусенко
В столице за прошедшие сутки зафиксировали 1919 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 330 случаев больше, чем накануне.
Умерли от коронавируса 13 людей. Среди них: восемь женщин в возрасте от 60 до 84 лет и пять мужчин от 50 до 83 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что за прошедшие сутки заболели 965 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 644 лет . Кроме того, коронавирус диагностировали у 138 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 172 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. », — сообщил Виталий Кличко. -cf792b1.jpg» alt=»В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом: за сутки почти 2000 случаев» />
Статистика заболеваний в Киеве на 7 коронавирус и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Всего за период пандемии в Киеве от вируса умерли 8460 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 356732. Выздоровели за прошедшие сутки 702 человека. В целом коронавирус преодолели 331899 жителей столицы.
По состоянию на 25 января в Киеве зафиксировали 1589 случаев заболевания COVID-19.
Александр ГАЛУХ »