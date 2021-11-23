В Киеве стартовал пятый Городской Форум развития гражданского общества
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Темой первой дискуссии стало «Состояние развития гражданского общества». Фото: Борис Корпусенко
В ходе первой панели участники обсудили состояние развития гражданского общества в столице.
Диалог между властью и общественными организациями, а также имеющиеся механизмы участия позволяют активным киевлянам решать наболевшие проблемы и влиять на развитие города.
Чтобы еще больше популяризировать общественную активность, в этом году Департамент общественных коммуникаций с Центром публичной коммуникации и информации впервые провели тематические форумы развития гражданского общества в каждом из десяти районов города.
А сегодня, 23 ноября, официально пятый Форум развития гражданского общества, во время которого участники проанализируют общественную вовлеченность в жизнь города, подвели итоги Общественного бюджета и развития демократического общества.
Темой первой дискуссии стало «Состояние развития гражданского общества». Обсуждение проходило в студии телеканала «Киев». -suspilstva-52908b4.jpg» alt=»В Киеве стартовал пятый Городской Форум развития гражданского общества» />
Марина Хонда
Мероприятие началось вступительным словом Марины Хонды, заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, которая отметила, что за эти пять лет система и подход к коммуникации между властью и обществом в столице кардинально изменились. И если раньше, чтобы принять решение, община должна была просить разрешение у законодателя на общее собрание и консультации, то сегодня в городе существует много механизмов, позволяющих общине проще и быстрее общаться с властью.
Например, система электронных петиций или электронного голосования. Также с органами власти можно общаться через большинство мессенджеров и в социальных сетях.
«Обычно в обществе считают, что община должна избрать депутатов, которые будут представлять ее интересы. И на этом все. Впрочем, так не должно быть. Мы вместе избрали и должны вместе продолжать нести ответственность за свой выбор, а следовательно, и влиять на их деятельность. В первую очередь благодаря правильной коммуникации. Поэтому задача столичной власти создать такие условия, при которых общине было бы интересно привлекаться к решениям и быть услышанными», — говорит Марина Хонда. Как пример, заместитель председателя КГГА привела все десять форумов, которые в этом году проводили в каждом из районов. Во время этих мероприятий жители имели возможность не только обсудить проблемы района и найти общие решения, а также задать вопрос лицом к лицу председателю РГА.
«Общественная организация — это мощный общественный сектор, который может выполнять часть функций города и государства. Это касается проектов, внедрений и идей. В некоторых европейских странах это налаженная система коммуникации с властью. Поскольку каждая общественная организация является представителем определенной общины, она решает проблемы сразу нескольких людей. Поэтому я надеюсь, что наши городские организации помогут столичным властям улучшить жизнь в Киеве», — добавила Марина Хонда.
Роман Лелюк
Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк в свою очередь рассказал, что сегодня Киев является флагманом по развитию гражданского общества. Впрочем, эта прогрессивность требует нового подхода и те инструменты, которые помогали общине участвовать в жизни города раньше, сегодня уже не удовлетворяют их потребности.
Поэтому Департамент общественных коммуникаций совместно с Центром публичной коммуникации и информации ввели новые инициативы для общества в Киеве.
Первый из них—Форум развития гражданского общества в десяти районах столицы. К каждому мероприятию привлекли представителей общины, районных администраций, депутатского корпуса, общественных советов и т.п. И уже по результатам этих мероприятий, Департамент общественных коммуникаций направил более 30 писем в распорядители бюджетных средств. и, к слову, на их реализацию уже предусмотрели средства в проекте бюджета на следующий, 2022 год.
Дополнительно Департаменту общественных коммуникаций удалось реализовать четыре важные инициативы:
- бесплатные экскурсии в столице, организованные совместно с Управлением туризма и продвижений КГГА;
- обсуждение развития велоинфраструктуры в Оболонском районе Управлением транспорта КГГА;
- открытие общественных пространств VcentiHub;
- проведение ежегодной церемонии «ТОП-100» лучших проектов.
«Кстати, конкурс ТОП-100 — это один из ярких примеров того, как община и власть города круто сотрудничают. Это история о том, как представители общественности направили запрос местным властям или присоединились к инициативе, и бок о бок начали работать с представителями власти над вопросами. Сегодня мы видим, что община охотно приобщается к участию в „ТОП-100“. Доказательство тому — количество представленных проектов: в прошлом году их было 170, в этом году — более 300», — отметил Роман Лелюк.
Другая успешная инициатива, о которой подробнее рассказал Роман Лелюк, — это открытие общественных пространств VcentriHub, которых в столице уже два.
Первый VcentriHub открыли два года назад на улице Владимирской. С этого времени помещение стало эффективной площадкой для коммуникации власти, общины, социально ответственного бизнеса и международных партнеров. А в этом году первый районный VcentriHub открыли на Оболони.
Участники форума этого года
«Сейчас более 600 мероприятий провели в двух хабах. Это хороший показатель! VcentriHub — это место, где власть и община будут совместно находить пути для развития столицы. Отмечу, что у нас есть очередь на использование помещения, и даже депутаты городского совета, избранные жителями района, могут проводить здесь свои отчеты. Поэтому мы поставили себе цель — открыть аналогичный хаб в каждом районе Киева»,— резюмировал Роман Лелюк.
Просмотреть трансляцию первой панели городского форума можно здесь. Следующие панельные дискуссии состоятся 26 ноября («Большая демократия через локальное взаимодействие») и 2 декабря («Общественный бюджет — Киев: Level up!»).
В прошлом году, в конце последнего этапа форума, Роман Лелюк коротко подбил итоги всех панелями, состоявшихся в рамках ежегодного Городского Форума развития гражданского общества
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»