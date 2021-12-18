В Киеве стартовал международный Дабл Трипл Snow Fest: где посмотреть трансляцию
В Киеве стартовал международный Дабл Трипл Snow Fest
Под Аркой дружбы народов обустроили один из крупнейших городских сноу-парков Европы общей площадью и высотой — 20 метров. Сегодня, 18 декабря, начался двухдневный международный контест. В этом году в соревнованиях принимают участие 110 райдеров — 86 иностранцев и 24 украинца. Лыжники и сноубордисты будут соревноваться в двух категориях — эйри (трюки на трамплине) и джибе (трюки на перилах). В женском зачете впервые примут участие атлетки из шести стран.
Так, 18 декабря, сноубордисты определят победителей в эйре, а 19-го — в джибе. У лыжников 18 декабря на старт выйдут райдеры, которые хотят посоревноваться в джибе, а 19 декабря — в эйре. unbspkiyevi-startuvav-mizhnarodnij-dabl-tripl-snow-fest-denbspdivitisja-transljaciju-ff9e07f.jpg» alt=»В Киеве стартовал международный Дабл Трипл Snow Fest: где смотреть трансляцию»>> свыше 16000 тысяч евро Призовой фонд соревнований составляет более 16000 тысяч евро. Также предусмотрены специальные призы за лучший трюк. Соревнования уже третий год продолжаются при поддержке Департамента молодежи и спорта КГГА и Общественного бюджета. Наблюдать за выступлениями спортсменов можно как непосредственно под Аркой дружбы народов (вход так и прямой трансляции медиасервиса MEGOGO в разделе «Спорт». Доступ к трансляции бесплатный и без регистрации с любого устройства.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»