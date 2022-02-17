В Киеве спасли парня, который хотел прыгнуть с многоэтажки
В Киеве спасли парня, который хотел прыгнуть с многоэтажки. Фото: Виктории Гребень
24-летний киевлянин пытался покончить с жизнью.
На днях патрульные получили вызов от прохожих о том, что неизвестный мужчина переклонился с балкона, что на 12-м этаже и хочет покончить с жизнью. На место вызова срочно прибыли правоохранители и увидели полураздетого гражданина, который стоял на перили общего балкона 12-го этажа.
Полицейские немедленно поднялись на 12-й этаж до молодежи. К счастью, дверь к балкону была открыта. Оперативники попытались наладить с ним контакт, однако он не реагировал и в мгновение ока пошатнулся. В эту секунду полицейская успела схватить его за ноги и не дала прыгнуть.
На место происшествия также вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали 24-летнего гражданина в больницу.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве спасли девушку, которая пыталась покончить с жизнью
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»