В Киеве спасли из огня женщину с собакой и котом
На месте события работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
На Минском массиве во время пожара пожарные вывели из квартиры на свежий воздух женщину и спасли ее домашних любимцев.
Сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на улице Кондратюка, 4а, что в Оболонском районе, поступило чрезвычайным сегодня, 30 декабря в 9:47. Пожар произошел в одной из квартир на втором этаже.
Спасенная собака
При тушении огня спасатели вывели женщину на свежий воздух по лестничной клетке и передали бригаде скорой помощи. Также из горящей квартиры спасли собаку и кота. О 10:41 огонь полностью потушили. Причина пожара устанавливается.
А в среду, 29 декабря, спасатели эвакуировали пятерых человек из-за пожара в двухэтажной кирпичной «сталинке» на Новой Дарнице. К счастью, обошлось без жертв.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»