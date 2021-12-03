В Киеве спасли девушку, которая пыталась покончить с жизнью

magictr | 03.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У  , которая пыталась покончить с жизнью

В Киеве спасли девушку, которая пыталась покончить с жизнью. Фото: Борис Корпусенко

Девушка сообщила о желании убить себя через социальную сеть.

Вчера, 2 декабря, в КАРС «Киевская служба спасения» от полиции поступил вызов , о том, что срочно нужна помощь по деблокированию дверей в квартире многоэтажки, что в Соломенском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что девушка решила укоротить себе жизнь, о чем предварительно сообщила знакомых в мессенджере. Ее товарищ быстро сообщил об этом правоохранители, которые в свою очередь вызвали спасателей и скорую.

Специалисты деблокировали входную дверь с помощью спецтехники и передали девушку медикам. К счастью ее жизнь удалось спасти.

Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с «Киевской службой спасения» призывает жителей столицы быть внимательными к своим знакомым и близким, вовремя реагировать о помощи, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr