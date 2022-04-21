В Киеве спасатели разбирают завалы разрушенных взрывами многоэтажек: фото
Разбирание завалов. Фото: Алексей Самсонов
Работы по ликвидации последствий российской военной агрессии в столице и на Киевщине продолжаются постоянно.
Спасатели Киевской аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» ежедневно выполняют работы по ликвидации последствий российской столицы и на Киевщине. Также они круглосуточно отрабатывают вызовы граждан.
«В течение 19 и 20 апреля спасатели „Киевской службы спасения“ выполняют работы по разборке завалов в многоэтажке в Шевченковском районе, ранее пострадавшей от вражеских обстрелов. С помощью спецтехники и автокрана выполнены работы по разборке аварийных конструкций на кровле дома. Привлечены к работе от 9 до 12 спасателей, и работают они по 6-7 часов ежедневно. Работы продолжаются и сегодня»,— сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.
Он также проинформировал, что подразделение пиротехнических работ КАРС «Киевская служба спасения» совместно с коллегами ГСЧС ежедневно проводят работы по обследованию и изъятию взрывоопасных предметов в местах ведения боевых действий в Киевской области.
«Днями оперативные подразделения ГСЧС в Киеве, добровольцами и столичными коммунальными службами приобщились к уборке улиц в поселке городского типа в Киевской области, что испытало разрушения в результате ведения боевых действий», — добавил директор Департамента.
В целом с начала полномасштабного вторжения РФ, в период с 24 февраля до 20 апреля 2022 года, для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий оперативные подразделения КАСС «Киевская служба спасения» осуществили 26 aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/04/unbspkiyevi-rjatuvalniki-rozbirajut-zavali-zrujnovanih-vibuhami-bagatopoverhivok-foto-314e435.jpg» alt=»У разрывов много » />
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»
Фото: Алексей САМСОНОВ