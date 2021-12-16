В Киеве создают новые общественные пространства вместо «алей» из киосков
Столицу освобождают от незаконных сооружений, которым не является место в цивилизованном мегаполисе. Фото: прессслужба КГГА
Столица постепенно освобождается от временных сооружений, автомагазинов, точек стихийной торговли, расположенных без разрешительных документов. Они засоряют территорию, громоздят тротуары и мешают прохожим свободно передвигаться.
Только за три месяца осени демонтажные бригады убрали с улиц Киева почти 2000 незаконных элементов благоустройства. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
«Убежден, коэффициент полезного действия города заключается именно в конкретных примерах. Когда заброшенные территории превращаются в скверы, становятся безбарьерными тротуары, появляются новые публичные просторы, город начинает «дышать». Именно для этого мы ежедневно освобождаем столицу от незаконных сооружений, которым не место в цивилизованном мегаполисе. Выражаю огромную благодарность специалистам КП „Киевблагоустройство“. Несмотря на сложные условия труда, только временные сооружения за три месяца демонтировали почти 300»,— прокомментировал Алексей Кулеба.
Было и стало на ВДНХ. Фото: прессслужба КГГА
Он добавил, ярким примером осени является территория вокруг метро возле ВДНХ. В октябре там демонтировали 40 временных сооружений, которые не имели надлежащих разрешений и мешали проходу до метра. Там уволили почти 8 тысяч кв. коммунальной земли.
Осенью бригады КП «Киевблагоустройство» демонтировали больше всего незаконных элементов благоустройства в Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах.
«Примеров очень много: освобожденные от временных сооружений велодорожка на Балзака, территории возле Дарницкого вокзала и парка Киото. Почти 30 Купал убрали в сентябре в Голосеевском районе. В целом по передвижной торговле достаточно весомые результаты — за три месяца убрали около 130 нелегальных автокафе. Также демонтировали почти полсотни летних площадок, незаконно размещавшихся на территории города»,— добавил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.