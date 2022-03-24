В Киеве созданы все условия, чтобы не допустить агрессора к столице, — Николай Жирнов
Председатель Киевской военной администрации Николай Жирнов. Фото: КГГА
Председатель Киевской военной администрации подвел итоги за месяц с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на нашу землю.
24 февраля в 4 часа утра, без объявления никаких претензий россия начала бомбить Украину, называя это освобождением» и «спецоперацией». Противник коварно начал сбрасывать бомбы и крушить ракетами мирные города, пока украинцы спали.
Начали бомбить и нашу столицу — Киев. Хотели столицу за три дня. Рашисты даже завезли парадную форму для проведения парада на Крещатике.
Но блицкриг провалился! Напротив, россияне потерпели сокрушительное поражение.
Как вспоминает Николай Жирнов,все началось с высадки десанта в районе Гостомельского аэропорта. Завязались бои. Сравнительно небольшие силы, охранявшие аэропорт, вступили в бой. С существенными потерями российским подразделениям удалось захватить аэродром, однако благодаря слаженным и быстрым действиям Вооруженных сил, Национальной гвардии и Национальной полиции кафиры были заблокированы и в течение нескольких суток — уничтожены. Украинские силы обороны ликвидировали около 200 российских спецназовцев. Враг не ожидал такого результата.
Следующей попыткой противника было захватить аэропорт возле Василькова. И эти попытки тоже были неудачными. Высадка вблизи Василькова 26 февраля не удалась: украинский истребитель сбил вражеский транспортный самолет Ил-76 с десантом. Те, кому удалось приземлиться, были заблокированы и уничтожены нашими подразделениями.
На Севере, используя инфраструктуру республики Беларусь и кратчайший путь в Киев, российские подразделения перешли границу и направили свои силы на столицу. Но, благодаря своевременным и смелым действиям наших военных, их удалось задержать и нанести большие потери.
«В течение месяца противник пытался продвинуть вперед, однако героизмом наших военных, результатом огневого поражения от нашей авиации, ракетных войск и артиллерии, действий подразделений ПВО и ССО противник понес значительные потери и был остановлен на рубеже реки Ирпень, в Гориничах. — отметил глава Киевской военной администрации.
Выводами первого месяца войны стали:
- противник не достиг преимущества в воздухе;
- морально-психологическое состояние оккупантов — неудовлетворительное;
- их подразделения понесли значительные потери, частично потеряли, а некоторые и полностью, боеспособность;
- управление дезорганизовано;
- нарушена система логистического обеспечения.
Вооруженные силы Украины активной обороной не дают им возможности осуществить перегруппировку, пополнение потерь и организовать всестороннее обеспечение для дальнейшего наступления. обошел города Сумы и Конотоп и приблизился к Броваров. Но после своевременно нанесенных авиационных ударов, а затем и усиления подразделений ВСУ, противник вынужден был отступить и защищаться в районе Залесье, Богдановка, Полесье, Плоское, Победа.
И там ему не дают покоя подразделения ТРО и ВСУ, постоянно нанося потери и нарушая его систему связи.
В течение месяца противник постоянно совершает ракетно-бомбовые удары, нанося их как по военным объектам, так и по гражданских. В результате этих ударов повреждены 87 многоэтажных жилых домов и 10 частных усадеб, 12 школ и 6 детских садов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка. Получили ранения 307 гражданских, среди них 16 детей.
«Рашисты показали свое настоящее лицо бесчинствами в мирное население — расстрелы, мародерство, изнасилование женщин. Все это сегодня еще больше закрепило в украинском народе желание убивать российских оккупантов, — подчеркнул Николай Жирнов. — Жители Киева и Киевщины желают отомстить за каждый квартал и каждый дом, за каждую смерть ребенка. Оккупантов будет гореть земля под ногами».
Краткие выводы военной администрации:
- Продолжается работа по изъятию транспортной техники на нужды Вооруженных Сил Украины. Сейчас это 544 единицы. Состоянием на 24 марта плановое задание по призыву военнообязанных по мобилизации выполнено на 100%. Система централизованного оповещения Киева использует 151 электросирену для всех районов. население о возможном авианалете или ракетном ударе.
- Когда не длится комендантский час, все критические объекты инфраструктуры работают в усиленном режиме. Коммунальные службы в случае повреждений тепло-, водо- или газоснабжения сразу выезжают на вызовы. Благодарен работникам городских служб за их важную деятельность.
- Продолжают работать в усиленном режиме медицинские учреждения. Раненых от агрессии россии принимают как гражданские, так и военные больницы, которые обеспечены в достаточном количестве необходимыми препаратами. Всего для раненых в столичных больницах оборудовано почти 7 тысяч коек. Спасибо за их круглосуточный труд.
- Донесения службы по охране общественного порядка, безопасности дорожного движения, сопровождения, борьбы с диверсионно-разведывательными силами и выполнения других специальных задач ежедневно привлекаются тысячи работников. Всего за этот месяц задержано 171 лицо, которое подозревается в диверсионной деятельности, в том числе в составе 14 групп. Спасибо за безопасность на каждой улице.
- Ежедневно дежурят подразделения Службы по чрезвычайным ситуациям. Именно эти мужские герои ликвидируют пожары в случае обстрелов и ракетных ударов.
- Благодарно безгранично за каждую спасенную жизнь.
- Об обеспечении торговли: проводятся ярмарки в Голосеевском, Дарницком, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах. Работают: 31 рынок, открыты 622 магазина, в том числе 18 гипермаркетов. Обеспечена работа киосков продажи хлеба по 164 адресам. Спасибо всем, кто выходит на свою работу, помогает работать экономике страны и работает на благо нашего государства.
- За месяц удалось подключить к интернету 655 укрытий. Услуги предоставляют 23 провайдера. Чтобы каждый киевлянин смог узнавать важные новости от официальных источников информации.
«Сейчас в Киеве созданы все условия, чтобы не допустить агрессора в столицу. С решительным намерением как можно быстрее выгнать его с территории города и области. Работаем все вместе на победу! Благодарен всем за этот месяц несокрушимости! Слава Украине!»,— завершил Николай Жирнов.
Это — месяц трагедии и отваги. Время истины для каждого из нас, — подытожил месяц несокрушимой борьбы мэр Киева Виталий Кличко.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»