В Киеве создали платформу для подключения интернета в укрытиях
>
Нужно оставить заявку. Фото из открытых источников
Если в вашем укрытии нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку.
Проект внедряет Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с интернет-провайдерами.
«Если в вашем укрытии нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах. Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и благодарю тех, кто уже с нами!», — сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГАПетр Оленич.
Все новости проекта и укрытия с Wi-Fi будут публиковаться в телеграмм-канале CDTO Киева.
Также в КГГА ждут предложений по усовершенствованию приложения «Киев Цифровой».
В настоящее время в «Киев Цифровой» есть уведомление о воздушной угрозе со специальным звуком. Также в приложении постоянно обновляют полезные карты для киевлян, в частности: какие продовольственные магазины и аптеки работают, точки продажи хлеба, работы зоомагазинов, расположение автоматов с бесплатной питьевой водой.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»