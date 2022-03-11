В Киеве создали карту работающих СТО
12.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Для удобства киевлян создали карту работающих СТО. Фото из открытых источников
Для удобства киевлян на карте обозначают важные для жизнедеятельности объекты, сегодня сделали карту из СТО.
Карта работающих СТО теперь доступна в Киев Цифровой и по ссылке. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Если вы представитель работающего СТО, но вас нет на карте, заполняйте форму и вас прибавят к карте .
Напоминаем, что также созданы и обновляются следующие полезные карты:
Карта продовольственных магазинов.
Карта Гуманитарных штабов
Карта точек продаж хлеба
Карта зоомагазинов
Карта аптек
Карта работающих заправок.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »