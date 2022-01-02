В Киеве создали центр сервисных услуг
Центр будет популяризировать профессиональную подготовку. Фото: Департамент образования и науки КГГА
Центр будет действовать с целью популяризации и всестороннего совершенствования профессиональной подготовки граждан по профессиям «Кравец», «Закройщик», «Парикмахер (парикмахер-модельер)», «Визажист», «Маникюрщик».
Выполнение городской комплексной целевой программы «Образование Киева. 2019-2023 годы», приказа Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 22.12.2021 № 210 «О создании учебно-практических центров по подготовке специалистов различного отраслевого направления образования в 2021 году» создан учебно-практический центр сервисных услуг на базе Киевского высшего профессионального училища швейного и парикмахерского искусства.
Центр будет популяризировать профессиональную подготовку. Фото: Департамент образования и науки КГГА
Центр будет популяризировать профессиональную подготовку. Фото: Департамент образования и науки КГГА
Центр будет популяризировать профессиональную подготовку. Фото: Департамент образования и науки КГГА Основными потребителями услуг являются соискатели образования учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, педагоги, незанятое население, специалисты предприятий, учреждений, организаций различной формы собственности и подчинение столицы.
Для модернизации материально-технической базы израсходовано 1508,8 тыс. грн: из средств бюджета развития г. Киева — 1442,1 тыс. грн, собственные средства учебного заведения специального фонда — 66,7 тыс. грн.
Направления деятельности центра:
- внедрение в образовательной процесс инновационных технологий и методов профессионального обучения;
- применение новейшего оборудования, инструментов и материалов;
- индивидуальное изготовление одежды, швейных изделий, оказание парикмахерских услуг.
< В Киеве студентам-кулинарам создали современное помещение для обучения.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »