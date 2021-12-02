В Киеве создадут семь новых органов самоорганизации населения

magictr | 02.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В Киеве создадут новых органов самоорганизации населения

Домовые комитеты создадут еще в 7 районах Киева. Фото: Борис Корпусенко

Это сделают с целью представления интересов жителей домов столицы в городских властях и для решения вопросов местного значения. Такое решение сегодня принял Киевсовет.

Практика уже доказала, что создание органов самоорганизации населения является гарантом в балансировке мнений и возможностей каждого жителя, действенным механизмом для понимания перспектив развития общины и инструментом коммуникации киевлян с местными властями.

депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Юлия Ярмоленко.

Да, в Дарницком районе будут созданы домовые комитеты «Привокзальная, 10», «Привокзальная, 8/1», «Харьковский», «Здоровая Дарница». , 37».

В Шевченковском районе — домовой комитет «Олеся Гончара».

В Соломенском районе — уличный комитет «Кавказский». Органы самоорганизации населения приобретают собственные полномочия после их легализации в Киевской городской государственной администрации в порядке, установленном статьей 13 Закона «Об органах самоорганизации населения».

Также в Киеве уменьшили стоимость на теплоснабжение для жителей многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договора о предоставлении коммуна ных услуг согласно действующему законодательству.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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