В Киеве создадут семь новых органов самоорганизации населения
Домовые комитеты создадут еще в 7 районах Киева. Фото: Борис Корпусенко
Это сделают с целью представления интересов жителей домов столицы в городских властях и для решения вопросов местного значения. Такое решение сегодня принял Киевсовет.
Практика уже доказала, что создание органов самоорганизации населения является гарантом в балансировке мнений и возможностей каждого жителя, действенным механизмом для понимания перспектив развития общины и инструментом коммуникации киевлян с местными властями.
депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Юлия Ярмоленко.
Да, в Дарницком районе будут созданы домовые комитеты «Привокзальная, 10», «Привокзальная, 8/1», «Харьковский», «Здоровая Дарница». , 37».
В Шевченковском районе — домовой комитет «Олеся Гончара».
В Соломенском районе — уличный комитет «Кавказский». Органы самоорганизации населения приобретают собственные полномочия после их легализации в Киевской городской государственной администрации в порядке, установленном статьей 13 Закона «Об органах самоорганизации населения».
Также в Киеве уменьшили стоимость на теплоснабжение для жителей многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договора о предоставлении коммуна ных услуг согласно действующему законодательству.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»