В Киеве создадут открытый реестр водных объектов
Река Днепр в Киеве. Фото: Борис Корпусенко
Информацию о состоянии любого водоема киевляне смогут получить через информационную систему «Имущество».
В Киеве планируют создать открытый реестр водных объектов объектов с целью учета и благоустройства водоемов столицы.
Реестр будет включать полную информацию о водных объектах, гидротехнических сооружениях, землях водного фонда, пляжах, зонах отдыха.
В Киеве сегодня насчитывается более 400 водоемов. Чуть более сотни находятся на балансе КП «Плесо». Проект решения о создании открытого реестра водных объектов разработан по инициативе депутата Киевсовета, члена постоянной комиссии вопросов экологической политики Юлии Лымарь.
«Необходимо сделать невозможным уничтожение водоемов во всех районах столицы и ввести ряд мер по их эффективному использованию. Киевляне через информационную систему „Имущество“ получат открытый доступ к перечню объектов водного хозяйства и информации о балансодержателях или арендаторах», — отметила Юлия Лымарь.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»