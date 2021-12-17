В Киеве создадут новую станцию для сортировки мусора
Сортировка мусора — это по-европейски. Фото: Алексей Самсонов
Это будет современный пункт для распределения бытовых отходов. Такое решение приняли городские депутаты на сессии Киевсовета.
Новая мусоросортировочная станция будет размещена на улице Пироговский шлях, 94-я. Общая ее площадь составит 2,41 га. Вчера, 16 декабря, на пленарном заседании сессии Киевсовета депутаты предоставили в аренду земельный участок для строительства станции. Такое решение обеспечит ежегодное поступление в городской бюджет в размере почти 700 тыс. грн.
«Ежегодно в Киеве образуется один миллион тонн мусора. Преимущественно его вывозят на мусорные свалки, занимая при этом огромные площади земли и нанося неисправимый вред окружающей среде, а также здоровью людей.
Работа станции для сортировки мусора поможет положительно повлиять на экологическую ситуацию в столице»,— отметил депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.
Также на последнем пленарном заседании сессии Киевсовета1 , депутаты приняли многие другие важные решения для Киева и киевлян.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»