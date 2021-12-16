В Киеве создадут Координационный совет, который будет защищать права переселенцев
Координационный совет будет защищать семьи переселенцев. Коллаж: из открытых источников
При Киевсовете будет работать консультационно-совещательный орган с целью обеспечения и защиты прав внутренне перемещенных лиц и содействия их интеграции на территории города.
Такое решение сегодня, 16 декабря, приняли городские депутаты на пленарном заседании сессии Киевсовета. Его поддержали 82 депутата.
Необходимость принятия такого решения вызвана следующей ситуацией. Внутренне перемещенные лица являются организованной и экономически активной категорией. Однако в течение длительного времени их проживания в Киеве неурегулированными остаются определенные вопросы, связанные с адаптацией и интеграцией на территории города.
В круг задач Координационного совета в частности будет входить мониторинг и анализ актуальной ситуации внутренне перемещенных лиц, разработка проектов городских программ и нормативно-правовых актов с целью защиты их прав, сотрудничество с благотворительными и общественными организациями по обеспечению и защите прав внутренне перемещенных лиц.
А— также привлечение финансирования на выполнение программ и мероприятий, содержащих компонент помощи внутриперемещенным лицам.
< i>«Кроме того, Координационный совет станет действенным инструментом в налаживании двустороннего взаимодействия между местными властями и обществом внутренне перемещенных лиц.
Защита прав и свобод переселенцев, анализ влияния принятых чиновниками на них решений и возможность влиять на процесс их принятия является важной задачей депутатского корпуса»,— подчеркнула депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Алла Шлапак.
Также при Киевсовете создадут молодежный совет. Это будет консультативно-совещательный орган, который будет привлекать молодежь к формированию городской политики и будет обеспечивать реализацию инициатив молодых киевлян.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»