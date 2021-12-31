В Киеве сообщили, какую зарплату получили инспекторы по парковке в декабре и зовут на работу
В декабре их заработная плата составила от 17 до 48 тысяч гривен. Фото из открытых источников
В инспекции парковки Киеве еще есть 50 вакансий. В декабре инспекторы по парковке получили зарплату от 17 до 49 тысяч гривен.
Сетью разошлась новость, что патрульные полицейские в декабре получили по 500-100 гривен, что повлекло за собой волну возмущения среди правоохранителей. Они угрожают руководству МВД стачками. На новость отреагировал и заместитель председателя КГГА Константин Усов. -zarplatnju-otrimali-inspektori-znbspparkuvannja-unbspgrudni-tanbspklichut-nanbsprobotu-fa08128.jpg» alt=»У Киеву сообщили, какую зарплату получили инспекторы по&парковки у грудные и Документ с зарплатами столичных инспекторов. Фото: Константин Усов
«Если это правда, Инспекция по парковке Киева радостно приглашает к себе всех профессиональных полицейских, которые хотят наводить порядок на улицах города. Нельзя допустить, чтобы снова качественные кадры, воспитанные за деньги налогоплательщиков, покинули службу в Украине и поехали работать разнорабочими в очередную Польшу», — прокомментировал он. Константин Усов предоставил документ с реальными заработными платами столичных декабрь.
«Декабрь — особый месяц, поэтому перед Новым годом мы обеспечили коллективу социальные выплаты, высокие премии и все возможные надбавки. Официально. Кроме того, свое вознаграждение инспекторы всегда получают вовремя — это уважение мэрии города к своим работникам», — подчеркнул заместитель председателя КГГА.
По его словам, в первые месяцы 2022-го года планируют заполнить еще 50 вакансий в Инспекции с парковки и приглашают всех заинтересованных звонить уже сейчас по номерам: +380443666308, +380632483313.
«Для нас очень важно найти лучших, самых толковых людей! Инспекция заботится о стабильности и защищенности своих работников»,— отметил он.
Недавно городской голова Виталий Кличко напомнил, что в столице действует исключительно безналичная оплата за парковочные места. . Официально работают только инспекторы по парковке, которые контролируют оплату, но не взимают средства. Все, кто требует плату за парковку наличными, — псевдопарковщиками и ими должна заниматься полиция.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»