В Киеве собираются упростить пользование е-петициями

magictr | 09.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В Киеве собираются упростить -петициями

Е-петиция — способ коммуникации власти и общественности. Коллаж: Наталья Слинкина

Предложения к Положению о порядке представления и рассмотрения электронных петиций киевляне могут подавать до 14 ноября нынешнего года.

В порядок представления электронных петиций, в частности , собираются внести следующие изменения Электронные петиции планируют распределять по уровням: ««город» — вопросы, которые носят общегородской характер и распространяются на всю территорию города Киева или затрагивают территорию нескольких районов— не менее шести тысяч подписей граждан в течение не более 60 календарных дней со дня обнародования электронной петиции;

  • «район» — вопросы, которые распространяются на территорию одного административного района в Киеве — не менее двух тысяч подписей граждан в течение не более 20 календарных дней со дня обнародования электронной петиции;

  • =»text-align:justify;»>«В то же время нужно усовершенствовать процедуру присвоения электронным петициям уровня, а также подготовки ответа и выполнения петиций. Важно улучшать инструменты коммуникации с обществом для эффективного сотрудничества и развития европейской столицы», — указал заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

    Предлагаемая форма предоставления предложений — в формате сравнительной таблицы, выполненной в текстовом процессоре MS Word.

    Предложения можно посылать по электронному адресу: [email protected].

    Читайте, электронные петиции — эффективная коммуникация власти и общественности.

    Подать электронную петицию может каждый киевлянин, имеющий предложения, как улучшить жизнь города.

    Киевский городской совет уменьшил количество подписей, необходимых для поддержки электронной петиции — с 10 до 6 тысяч.

    Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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