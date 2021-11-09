В Киеве собираются упростить пользование е-петициями
Е-петиция — способ коммуникации власти и общественности. Коллаж: Наталья Слинкина
Предложения к Положению о порядке представления и рассмотрения электронных петиций киевляне могут подавать до 14 ноября нынешнего года.
В порядок представления электронных петиций, в частности , собираются внести следующие изменения Электронные петиции планируют распределять по уровням: ««город» — вопросы, которые носят общегородской характер и распространяются на всю территорию города Киева или затрагивают территорию нескольких районов— не менее шести тысяч подписей граждан в течение не более 60 календарных дней со дня обнародования электронной петиции;
=»text-align:justify;»>«В то же время нужно усовершенствовать процедуру присвоения электронным петициям уровня, а также подготовки ответа и выполнения петиций. Важно улучшать инструменты коммуникации с обществом для эффективного сотрудничества и развития европейской столицы», — указал заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Предлагаемая форма предоставления предложений — в формате сравнительной таблицы, выполненной в текстовом процессоре MS Word.
Предложения можно посылать по электронному адресу: [email protected].
Читайте, электронные петиции — эффективная коммуникация власти и общественности.
Подать электронную петицию может каждый киевлянин, имеющий предложения, как улучшить жизнь города.
Киевский городской совет уменьшил количество подписей, необходимых для поддержки электронной петиции — с 10 до 6 тысяч.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»