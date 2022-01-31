В Киеве собирают средства на пластическую операцию атовцу
Медицинский центр лазерной и пластической хирургии «РомиТаль», который недавно начал сотрудничать с Киевским городским центром помощи участникам антитеррористической операции, уже безвозмездно диагностирует и со скидками проводит лечение участников боевых действий.
Одним из пациентов клиники, нуждающегося в срочном хирургическом вмешательстве, является Юрий Ткаченко. Мужчина получил огнестрельное ранение верхней и нижней челюстей при выходе из так называемого «зеленого коридора» в Иловайске.
«В Днепре, куда его доставили позже, диагностировали отсутствие зубов, открытый многослойный перелом нижней челюсти во фронтальном отделе, а также отрыв и раздробление правой половины языка. Как следствие, имеет неправильно консолидированный излом нижней челюсти в участке правого угла, постравматическая деформация нижней трети лица, рубцовая деформация губ и языка. Постравматическая деформация лица в районе правой щеки», — объясняют специалисты «РомиТаль». atovcju-b667f12.jpg» alt=»В Киеве собирают средства на пластическую операцию атовцу» />
У атовца деформация лица в районе правой щеки
В клинике отмечают, что лечение будет проходить в два этапа, общая сумма которых 113100 грн. Половину из этой суммы центр РомиТаль берет на себя, а на вторую половину Благотворительный фонд «Марикейт» открыл сбор, чтобы как можно быстрее помочь Юрию восстановить свое здоровье.
« Сумма, на которую открыли сбор составляет 56550 грн. Это совсем небольшая сумма, учитывая, что мы вместе можем вернуть человеку здоровье, которое было нарушено во время защиты нашей Родины»,— подчеркивают в клинике.
< strong>Реквизиты для помощи:
Благотворительная организация «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МАРИКЕЙТ»
УкрСиббанк: Код по ЕГРПОУ 43532396,
р/с UA583510050000026007879051981
Назначение платежа: Благотворительная помощь для Ткаченко Юрий Васильевич.
С медицинскими документами можно ознакомиться в офисе Киевского городского центра помощи участников Антитеррористической операции, на Крещатике, 25.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что участники Революции Достоинства, атовцы и члены семей погибших смогут бесплатно консультироваться у специалистов клиники «РомиТаль».
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»