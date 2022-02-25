В Киеве снова звучат сирены воздушной тревоги

magictr | 25.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Киев;Киеве снова звучат сирены воздушной тревоги> </p> <p>Уже в третий раз с сегодняшнего дня киевлян предупреждают о воздушной тревоге. Фото из открытых источников </p> <p>Внимание! Объявлена ​​воздушная тревога!</p> <p>В КГГА сообщили о риске новой воздушной атаки врага. Жителей столицы призывают немедленно направляться к ближайшему укрытию.</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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