В Киеве снова тревога: станции красной линии метро работают только в режиме укрытия
26.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Поезда между станциями на красной ветке не курсируют
В столице объявлена очередная воздушная тревога. Жителей столицы призывают срочно преследовать в укрытие гражданской защиты.
В КГГА также сообщили, что станции красной линии метрополитена (Академгородок — Лесная) работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют.
Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.
В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»