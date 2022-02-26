В Киеве снова тревога: станции красной линии метро работают только в режиме укрытия

magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Поезда между станциями на красной ветке не курсируют

В столице объявлена ​​очередная воздушная тревога. Жителей столицы призывают срочно преследовать в укрытие гражданской защиты.

В КГГА также сообщили, что станции красной линии метрополитена (Академгородок — Лесная) работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют.

Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.

В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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