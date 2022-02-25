В Киеве снова объявлена воздушная тревога
25.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
КГГА сообщили о риске новой воздушной атаки врага. Фото из открытых источников
Уже в пятый раз за сегодняшний день в Киеве звучат сирены.
В КГГА сообщили о риске новой воздушной атаки врага.
«Внимание! В Киеве снова объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении. Жителей столицы призывают немедленно направляться в ближайшее укрытие.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил на срочном брифинге, что столица вступила в фазу обороны. Он призвал всех, кто может оборонять город, присоединяться и сопротивляться — помогать украинским воинам.
В настоящее время в Киев заходит наша военная техника. Жителей столицы просят не снимать ее передвижение.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»