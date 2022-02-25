В Киеве снова объявлена ​​воздушная тревога

magictr | 25.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Киев;Киеве вновь объявлена ​​воздушная тревога

КГГА сообщили о риске новой воздушной атаки врага. Фото из открытых источников

Уже в пятый раз за сегодняшний день в Киеве звучат сирены.

В КГГА сообщили о риске новой воздушной атаки врага.

«Внимание! В Киеве снова объявлена ​​воздушная тревога», — говорится в сообщении. Жителей столицы призывают немедленно направляться в ближайшее укрытие.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил на срочном брифинге, что столица вступила в фазу обороны. Он призвал всех, кто может оборонять город, присоединяться и сопротивляться — помогать украинским воинам.

В настоящее время в Киев заходит наша военная техника. Жителей столицы просят не снимать ее передвижение.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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