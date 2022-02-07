В Киеве сняли рекламу духов с актерами «Пиратов Карибского моря» и «Эйфории»
В Киеве сняли рекламу духов с актерами «Пиратов Карибского моря» и «Эйфории»
Немецкий бренд «BOSS» снял новую рекламную кампанию духов в столице Украины.
В этой рекламе мы поработали со звездами сериалов „Эйфория“ и „Голливуд“. Воспроизвели поверхность Марса. Построили ночной клуб в форме 20-метровой ротонды. Посмотрели с режиссером Марко Престини „Blade Runner 2049“ (фильм „Бегущий по лезвию“ Дэнни Вильнева), чтобы еще раз вдохновиться футуристической эстетикой. Словом, это было классное путешествие»,— комментируют в Family Production.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что Дарницкий мост попал. в рекламу «Mercedes». Все съемки проходили в столице и на ее окрестностях, а роли выполняли украинские актеры.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»