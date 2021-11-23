В Киеве снежит: более ста единиц спецтехники обрабатывают дороги соляными растворами
Водителей просят быть внимательными на дорогах и не торопиться. Фото: «Киевавтодор»
Водителей просят не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике.
Сегодня во второй половине дня в Киеве пошел небольшой снег и один наносят противогололедные средства, чтобы предотвратить гололедицу на дорогах.
В целом, для содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек столица имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники. » напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий необходимо быть осмотрительными на дорогах. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят это сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
Также водителей просят не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах , чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.
Из-за похолодания работы на Южном мосту приостановили ремонтные работы. Строители успели отремонтировать часть деформационных швов, а другую — оставили на теплое время года.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»