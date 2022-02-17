В Киеве служебная собака Джульетта помогла полиции задержать вора
В Киеве служебная собака Джульетта помогла полиции задержать вора
На след нападающего оперативников вывела служебная собака.
К правоохранителям от врачей поступил вызов о том, что в квартире на улице Попудренко они обнаружили мужчину с ножевым ранением. По указанному адресу немедленно прибыли следователи, патрульные и кинологи.
Оказалось, что киевлянин получил ножевое ранение во время конфликта с иностранцем, который вместе со своей девушкой арендовал комнату у него знакомой. Владелица квартиры попросила своего товарища прийти к ней в гости и помочь разрешить конфликт с постоянно выпивающими, ссорившимися и арендовавшими ее арендаторами.
Мужчины начали выяснять отношения и в какой-то момент иностранец схватил со стола нож и ударил им в живот своего оппонента. После чего фигурант сбежал с места преступления вместе с девушкой. 33-летнего потерпевшего госпитализировали в больницу с проникающим колото-резанным ранением, а вещдоки направили на экспертизу.
Чуть позже оперативники выяснили, что нарушитель и немедленно ввели специальную полицейскую операцию по его розыску. Уже через два часа обнаружили «Опель» злоумышленника возле одной из многоэтажек в Днепровском районе.
Служебная собака по кличке Джульетта взяла след и вывела правоохранителей на злоумышленника. 27-летний иностранец, заметив полицейских, принялся бежать, но был задержан. Оказалось, что он недавно совершил грабеж и вышел из-под стражи, внеся залог. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»