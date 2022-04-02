В Киеве сегодня работают три моста и коммунальный транспорт
Киев — вечный город. Иллюстративное фото из открытых источников
Власти столицы сообщили о состоянии дел в столице и планах на сегодня.
В КГГА сообщают, что ночь против 2 апреля в Киеве прошла спокойно. После завершения комендантского часа город живет в режиме военного положения. Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.
«Я еще раз призываю горожан при возможности оплачивать предоставленные коммунальные услуги. Сегодня это возможно сделать через разнообразные онлайн-сервисы», — сказал первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник.По его словам, в столице активно открывается бизнес. Вчера работали свыше 760 продуктовых магазинов, около 50 непродуктовых магазинов, свыше 400 заведений ресторанного хозяйства, свыше 260 парикмахерских и барбершопов, около 70 маникюрных салонов, 60 мастерниц по ремонту одежды и5 4
В столице в условиях военного положения работает коммунальный транспорт, аптеки, банки, заправки и зоомагазины.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работают Северный и Дарницкий мост. Для общественного транспорта открыт Южный мост.
Николай Поворозник также сообщил, что в столице работает группа экспертов, которая проводит оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам.
«К в нее входят строители, представители соответствующих институтов и экономисты. Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений», — сказал Николай Поворозник. По его словам, с начала полномасштабного наступления россиян в столице повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 44 школы.
«Традиционно обращаюсь ко всем горожанам — не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Итого победим! Слава Украине!» — призвал он.
Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока еще не возвращаться в город, потому что все еще достаточно высок риск для жизни.
Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ , «Вечерний Киев»